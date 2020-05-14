"Свининой и говядиной обеспечены на 100%". Эксперт оценил вероятность голода в России из-за CoViD-19

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Несмотря на пандемию, нехватки продуктов питания в России не предвидится. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал эксперт продовольственных рынков Илья Березнюк. Он уверен, что сейчас прогнозы достаточно благоприятные, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Специалист отметил, что ещё полтора месяца назад, когда наступила активная фаза заболеваемости, Всемирная организация здравоохранения прогнозировала несколько вариантов доступности продуктов питания для населения и рационов, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. В первую очередь, по его мнению, под угрозой находятся беднейшие страны мира, например африканские, там кризис отразится существенно.

Березнюк добавил, что так или иначе от пандемии CoViD-19 пострадали все государства, например Нидерланды. Там проблемы не связаны непосредственно с едой, однако большие убытки понесли цветоводы как часть аграрного сектора, пострадало около 95% всех производителей.

Значительные проблемы наблюдались и в США. Они коснулись не только мигрантов, которые из-за режима ограничения по коронавирусу не смогли собирать урожай в полной мере, как это было в докризисный период, но и молочной отрасли, а также других сфер сельского хозяйства.

— У нас я не вижу пока, по крайней мере в краткосрочной перспективе, какой-то тенденции, что у нас не хватит продуктов питания в ближайшее время и у нас назревают коллапс и кризис, с этим связанные. То, что мы видим с момента вспышки эпидемии в нашей стране, то, что касается агропромышленного комплекса и производителей, у нас всё неплохо складывается. Весной начались посевные работы в активной фазе, каких-то проблем у наших аграриев я не заметил, — пояснил эксперт.

Березнюк отметил, что в РФ не было таких проблем с производством, как в тех же Соединённых Штатах, российское производство не останавливалось, в то время как американские производители мяса закрывали заводы из-за заражения сотрудников коронавирусом. Это повлекло потери до 5% на мясном рынке.

Для России, по мнению аналитика, наоборот, наступает период подъёма. Сейчас существует очень позитивный тренд для экспорта, во всём мире вырос спрос на мясную продукцию и сельхозсырьё, наша страна играет значительную роль в плане поставок — например, в Китай и Европу.

— Что же касается основных трёх видов белка — говядины, свинины и курицы, мы обеспечены на сто процентов. Я не вижу в целом по картине мировой, что всё ведёт к колоссальному голоду, коллапсу. Агропромышленные комплексы в России и в мире работали на полную мощность для обеспечения населения социально значимыми товарами питания. Наборы социально значимых продуктов есть в любой стране, и неважно, война ли, эпидемия или обычное время. Пока я не вижу серьёзных проблем, — заключил Березнюк.