В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

— В Москве скончалось 68 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.

Оперштаб призывает оставаться дома, вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.