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В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерло 1358 человек.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Москве скончалось 68 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, говорится в сообщении.

Оперштаб призывает оставаться дома, вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.

Ранее сообщалось, что в России умерло 2305 пациентов с CoViD-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен.

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