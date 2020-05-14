В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончалось 68 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
— В Москве скончалось 68 пациентов, у которых был подтверждён диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении.
Оперштаб призывает оставаться дома, вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.
Коронавирус: Главное
Ранее сообщалось, что в России умерло 2305 пациентов с CoViD-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен.