Автор знаменитой скульптуры "Петербургский ангел" скончался в Мариинской больнице из-за коронавируса

Известный петербургский скульптор Роман Шустров скончался от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

— Позвонил главный врач Мариинской больницы и сказал, что скончался Роман Шустров. Медики сделали всё, что могли, но увы, — написал Вишневский на своей странице в "Фейсбуке".

В начале мая скульптор обратился в медучреждение после того, как у него неделю держалась высокая температура. Врачи поставили диагноз "осложнённая двусторонняя пневмония". Последнюю неделю он был подключён к аппарату ИВЛ и находился в реанимации.

Самой известной работой Шустрова является 70-сантиметровый "Петербургский ангел", установленный в Измайловском саду Молодёжного театра у набережной Фонтанки. Ангел в виде пожилого человека в старой шляпе, шарфе и пальто читает книгу, держа зонт. Жителям полюбилась эта скульптура, и в дождливую или холодную погоду они иногда повязывают ангелу настоящие шарфы.