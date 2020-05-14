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В МИД РФ заявили об усилении кампании по дезинформации против России

Представитель министерства напомнила о недавнем заявлении генсека НАТО, который обвинил РФ и Китай в искажении правды о CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Запущенная Вашингтоном против Пекина и Москвы информационная кампания в контексте коронавируса набирает обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И сегодня генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса CoViD-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок", пояснила она на странице в "Фейсбуке".

Захарова также напомнила, что компания Bloomberg выпустила статью под заголовком "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", и поинтересовалась, всё ли в порядке с "миропорядком", если выходят подобные публикации.

Напомним, МИД РФ подготовил письма в редакции американских газет Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованные фейк-новости о коронавирусе в России. В свою очередь, NYT заявила, что их данные точные и основаны на экспертных заключениях.

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