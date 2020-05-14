В МИД РФ заявили об усилении кампании по дезинформации против России

Запущенная Вашингтоном против Пекина и Москвы информационная кампания в контексте коронавируса набирает обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— И сегодня генсек НАТО Столтенберг чётко задал её направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса CoViD-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок", — пояснила она на странице в "Фейсбуке".

Захарова также напомнила, что компания Bloomberg выпустила статью под заголовком "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских", и поинтересовалась, всё ли в порядке с "миропорядком", если выходят подобные публикации.