"Надо идти вперёд решительно и смело". Фигуристка Трусова нарушила молчание после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала свой переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперёд решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, — написала Трусова в "Инстаграме".

Фигуристка заявила, что для неё Плющенко не только великий спортсмен, но и "выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил".

15-летняя спортсменка поблагодарила всех тренеров, которые учили её и помогали на протяжении карьеры, не забыла она упомянуть и тренерский штаб Тутберидзе.

— Уверена, у меня ещё будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет её любимых цветов, — добавила она.

Вместе с тем Трусова выразила признательность поклонникам за поддержку и пожелания успеха, отметив, что рада открывшейся возможности напрямую пообщаться с ними.