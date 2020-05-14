"Надо идти вперёд решительно и смело". Фигуристка Трусова нарушила молчание после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала свой переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
— В жизни порой приходит момент, когда надо сделать ответственный шаг. Это нужно, чтобы пойти дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если всё обдумано и взвешено, то надо идти вперёд решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, — написала Трусова в "Инстаграме".
Фигуристка заявила, что для неё Плющенко не только великий спортсмен, но и "выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил".
15-летняя спортсменка поблагодарила всех тренеров, которые учили её и помогали на протяжении карьеры, не забыла она упомянуть и тренерский штаб Тутберидзе.
— Уверена, у меня ещё будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет её любимых цветов, — добавила она.
Вместе с тем Трусова выразила признательность поклонникам за поддержку и пожелания успеха, отметив, что рада открывшейся возможности напрямую пообщаться с ними.
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Александра Трусова по прозвищу Русская Ракета занималась в группе Тутберидзе с 2016 года, она является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и членом Книги рекордов Гиннесса как первая исполнительница четверного тулупа и лутца среди женщин. В первом взрослом сезоне она выиграла два этапа серии Гран-при, стала третьей в финале, а также завоевала бронзу чемпионата Европы. Об уходе Трусовой из группы Тутберидзе стало известно 6 мая.