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Огненное ДТП с участием такси в Краснодаре попало на видео

Водитель Uber не уступил дорогу чёрному BMW и проехал на мигающий сигнал светофора.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красной в районе 23:00 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и такси, после столкновения одна из машин вспыхнула. В результате инцидента пострадал один из водителей. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Пострадавшим оказался водитель Uber Тимергалиев Б. 1996 года рождения. Из машины ему помогли выбраться очевидцы.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По данным Лайфа, такси не уступило дорогу чёрному BMW и проехало на мигающий сигнал светофора. После столкновения машина вспыхнула. На место происшествия прибыли два расчёта пожарных.

Ранее Лайф сообщал, что количество ДТП на российских дорогах сократилось почти вполовину.

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