Огненное ДТП с участием такси в Краснодаре попало на видео

В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красной в районе 23:00 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и такси, после столкновения одна из машин вспыхнула. В результате инцидента пострадал один из водителей. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Пострадавшим оказался водитель Uber Тимергалиев Б. 1996 года рождения. Из машины ему помогли выбраться очевидцы.
По данным Лайфа, такси не уступило дорогу чёрному BMW и проехало на мигающий сигнал светофора. После столкновения машина вспыхнула. На место происшествия прибыли два расчёта пожарных.
Ранее Лайф сообщал, что количество ДТП на российских дорогах сократилось почти вполовину.
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