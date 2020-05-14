Огненное ДТП с участием такси в Краснодаре попало на видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Краснодаре на пересечении улиц Карасунской и Красной в районе 23:00 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и такси, после столкновения одна из машин вспыхнула. В результате инцидента пострадал один из водителей. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.