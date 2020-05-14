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Медведчук: МВФ будет давить на власти Украины и "доить их как дойную корову"

Политик считает, что организация намерена продолжать политику "уничтожения украинского народа", несмотря на наблюдающийся кризис из-за CoViD-19.

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Фото © ТАСС / Efrem Lukatsky

Международный валютный фонд (МВФ) будет продолжать давить на Киев и "доить его как дойную корову". Такое мнение высказал глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всём мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа, — приводит его слова пресс-служба партии.

Медведчук также отметил, что сомневается в решении украинских властей направить деньги от МВФ на экономику и социальную помощь населению.

Украина просит у МВФ кредит на полтора года в размере пяти миллиардов долларов для борьбы с последствиями коронавируса. Однако переговоры Киев сможет продолжить только с условием принятия закона о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатёжеспособные банки. Рада приняла законопроект, но его ещё должен подписать президент. Кроме того, ранее в стране был принят закон, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Ранее Лайф сообщал, что первым заданием Михаила Саакашвили на посту вице-премьера Украины являются переговоры с МВФ.

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