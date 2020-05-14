Медведчук: МВФ будет давить на власти Украины и "доить их как дойную корову"

Международный валютный фонд (МВФ) будет продолжать давить на Киев и "доить его как дойную корову". Такое мнение высказал глава политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с коронавирусом как на Украине, так и во всём мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа, — приводит его слова пресс-служба партии.

Медведчук также отметил, что сомневается в решении украинских властей направить деньги от МВФ на экономику и социальную помощь населению.

Украина просит у МВФ кредит на полтора года в размере пяти миллиардов долларов для борьбы с последствиями коронавируса. Однако переговоры Киев сможет продолжить только с условием принятия закона о банковском регулировании с целью вывести с рынка неплатёжеспособные банки. Рада приняла законопроект, но его ещё должен подписать президент. Кроме того, ранее в стране был принят закон, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.