На Южно-Украинской АЭС срочно отключили третий энергоблок

На Южно-Украинской атомной электростанции срочно отключили третий энергоблок для проведения ремонта, об этом сообщается на сайте АЭС.
Таким образом, в настоящее время задействован только первый энергетический модуль, второй находится на предупредительном плановом обслуживании.
Специалистам предстоит устранить неполадки в электротехническом оборудовании центральной схемы третьего блока станции. Во время отключения была полностью соблюдена техника безопасности. Радиационный фон вокруг электростанции в норме, выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превышают допустимых значений.
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В начале января на Южно-Украинской АЭС уже отключался третий энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты.