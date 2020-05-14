На Южно-Украинской АЭС срочно отключили третий энергоблок

На Южно-Украинской атомной электростанции срочно отключили третий энергоблок для проведения ремонта, об этом сообщается на сайте АЭС.

Таким образом, в настоящее время задействован только первый энергетический модуль, второй находится на предупредительном плановом обслуживании.

Специалистам предстоит устранить неполадки в электротехническом оборудовании центральной схемы третьего блока станции. Во время отключения была полностью соблюдена техника безопасности. Радиационный фон вокруг электростанции в норме, выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превышают допустимых значений.