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На Южно-Украинской АЭС срочно отключили третий энергоблок

Сейчас в рабочем состоянии остаётся только один модуль.

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Фото © ОП ЮУАЭС ГП НАЭК "Энергоатом"

На Южно-Украинской атомной электростанции срочно отключили третий энергоблок для проведения ремонта, об этом сообщается на сайте АЭС.

Таким образом, в настоящее время задействован только первый энергетический модуль, второй находится на предупредительном плановом обслуживании.

Специалистам предстоит устранить неполадки в электротехническом оборудовании центральной схемы третьего блока станции. Во время отключения была полностью соблюдена техника безопасности. Радиационный фон вокруг электростанции в норме, выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превышают допустимых значений.

В начале января на Южно-Украинской АЭС уже отключался третий энергоблок из-за срабатывания автоматической защиты.

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