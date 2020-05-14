Стало известно, в каких районах Москвы самая быстрая и доступная доставка еды

Эксперты Московского центра урбанистики и аналитической компании Habidatum назвали районы Москвы, в которых удобнее всего заказывать доставку еды. В лидерах оказались Тверской, Беговой, Савёловский районы, а также Марьина Роща, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Аналитики рассмотрели такие параметры, как скорость и стоимость доставки. Они изучили еду и рестораны в разных частях столицы, доставляющие заказы москвичам в период самоизоляции. Ключевым показателем стал индикатор денежно-временной доступности, также учитывалось разнообразие предлагаемых блюд.

В лидирующих районах таких предприятий питания оказалось около 300, а в тех, кто отметился среди аутсайдеров, от 64 до 130. На последних строчках по скорости и цене доставки — Южное Бутово, Новопеределкино, Косино-Ухтомский и Молжаниновский районы.

Что же касается разнообразия кухни, на первые места выбиваются всё те же центральные Арбат, Тверской, Мещанский и Беговой районы. Правда, рейтинг пополнили также и отдалённые от центра Косино-Ухтомский район и Новокосино — там около 60% ресторанов предлагают разные варианты питания.

— Феномены Новокосино и Косино-Ухтомского объясняются, с одной стороны, небольшим предложением, с другой стороны — близостью соседних городов, в первом случае Реутова, во втором случае Люберец, которые обогащают предложение, — пояснили аналитики.

Хуже всего с разнообразием дело обстоит в Капотне, Бирюлёво, Строгине и Ярославском районе. Там в период самоизоляции москвичам предлагается в основном фастфуд и азиатская кухня. Специалисты заключили, что в Москве доставка питания подчиняется центр-периферийным тенденциям, как и многие другие сферы жизни.