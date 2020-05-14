Власти Москвы купили крупнейшую в России компанию по производству медицинских масок

Власти Москвы в марте купили крупнейшую в России компанию по производству медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Об этом заместитель мэра столицы Владимир Ефимов рассказал "Ведомостям".

— В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок и что мы столкнёмся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса "Москва", — рассказал он.

Бывший совладелец предприятия Павел Спичаков рассказал, что сейчас компания выпускает более миллиона масок в сутки. Это в два раза больше, чем в начале года.

В мэрии Москвы заверили, что объёмы производства будут наращиваться, поскольку сейчас столичным учреждениям ежедневно требуется около четырёх миллионов защитных средств.

Спичаков также не согласился с мнением экспертов о грядущем перепроизводстве на рынке защитных средств. Он отметил, что государству необходимы собственные резервы, которые можно будет продать после завершения пандемии коронавируса.