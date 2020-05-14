Власти Москвы купили крупнейшую в России компанию по производству медицинских масок

Власти Москвы в марте купили крупнейшую в России компанию по производству медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ). Об этом заместитель мэра столицы Владимир Ефимов рассказал "Ведомостям".
— В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объём медицинских масок и что мы столкнёмся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развёрнуто на территории технополиса "Москва", — рассказал он.
Бывший совладелец предприятия Павел Спичаков рассказал, что сейчас компания выпускает более миллиона масок в сутки. Это в два раза больше, чем в начале года.
В мэрии Москвы заверили, что объёмы производства будут наращиваться, поскольку сейчас столичным учреждениям ежедневно требуется около четырёх миллионов защитных средств.
Спичаков также не согласился с мнением экспертов о грядущем перепроизводстве на рынке защитных средств. Он отметил, что государству необходимы собственные резервы, которые можно будет продать после завершения пандемии коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько ещё продлятся ограничительные меры по коронавирусу.