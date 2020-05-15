СМИ: В России ещё раз проведут авиационную часть Дня Победы

В России будет повторно проведена воздушная часть Парада Победы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что принципиальное решение о проведении уже принято. Понимание насчёт точной даты наступит после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

При этом в точности повторять парад, который прошёл в День Победы, не станут. В министерстве планируют пересмотреть состав участников и схемы пролётов. Принимать участие в параде будет не только Москва, но и другие города страны. Состав сейчас обсуждается.

В то же время бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко считает, что в параде могут быть задействованы те же экипажи, что и на 9 Мая. Им будет проще подготовиться.