Facebook запустил свой сервис для групповой видеосвязи

Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о запуске сервиса для групповых видеозвонков Messenger Rooms. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Сервис начал работу в США и Канаде, мировой запуск назначен на следующую неделю.

Создание Messenger Rooms обусловлено ростом спроса на подобные сервисы из-за мировой самоизоляции в условиях пандемии коронавируса. Конференции можно создавать через приложения Facebook или Messenger.

В комнатах сервиса не будет ограничений по времени, а число их участников может составлять до 50 человек. Групповые звонки также добавят в WhatsApp и Instagram, которыми владеет компания Цукерберга.