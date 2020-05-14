Зеленский продлил запрет российских сайтов и соцсетей ещё на три года

Президент Украины Владимир Зеленский на три года продлил запрет на использование российских сайтов и социальных сетей в стране, указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

В начале апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с инициативой продлить запрет об использовании российских сайтов и соцсетей ещё на три года, 13 мая решение было направлено Зеленскому. В этот же день аналогичное постановление приняла Верховная рада.

Напомним, власти Украины запретили доступ к российским соцсетям ещё в мае 2017 года. В санкционный список, утверждённый президентом Петром Порошенко, попали 1228 физических и 468 юридических лиц, в том числе журналисты, интернет-издания и сайты. Провайдерам под угрозой штрафа запретили предоставлять доступ к указанным ресурсам.