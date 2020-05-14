В Киеве исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции

Украина в ходе переговоров Контактной группы по ситуации на востоке страны исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции. Об этом сообщается на сайте Офиса Владимира Зеленского.

Киев подчеркнул, что выборы в ДНР и ЛНР могут состояться только после того, как он получит контроль над границей. Кроме того, данная процедура должна проходить "в соответствии с конституцией и законодательством Украины и на основе копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенства права, соблюдения прав человека и защиты прав меньшинств".

На видеоконференции также обсуждались списки удерживаемых лиц, варианты обмена и экономические вопросы. Киев выразил готовность работать в режиме 24/7 в вопросах обсуждения урегулирования по Донбассу.

Согласно минским договорённостям, на Украине должна пройти конституционная реформа, которая закрепит особый статус Донбасса. Тем не менее этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон на практике оказался заморожен, так как в него внесли пункты, идущие вразрез с минскими соглашениями. Действие самого закона ограничено одним годом и автоматически продлевается.