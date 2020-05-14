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Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Российская сторона выступила в поддержку заявления о бессрочном прекращении огня с учётом мер, согласованных в июле 2019 года.

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Фото © ТАСС / Александр Река

Участники контактной группы по вине Украины снова не приняли заявление о прекращении огня в Донбассе. Об этом заявил представитель России Борис Грызлов.

Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня, — сказал Грызлов по итогам встречи.

Он отметил, что российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном прекращении огня с учётом мер, согласованных в июле 2019 года.

Ранее Лайф сообщал, что в бундестаге предложили новый план урегулирования ситуации в Донбассе.

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