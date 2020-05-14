Сайт Epic Games Store упал на фоне бесплатной раздачи GTA V

— Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с медленным временем загрузки, ошибкой 500 или сбоем запуска в это время, и активно работаем над этой проблемой. Мы предоставим вам обновлённую информацию, как только сможем, — говорится в сообщении компании в "Твиттере".