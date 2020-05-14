Сайт Epic Games Store упал на фоне бесплатной раздачи GTA V
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В 2018 году пятая часть знаменитой франшизы заняла третье место в мире по числу продаж.
Сайт магазина Epic Games Store упал в связи с наплывом огромного числа пользователей, желающих бесплатно получить игру Grand Theft Auto (GTA) V.
— Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с медленным временем загрузки, ошибкой 500 или сбоем запуска в это время, и активно работаем над этой проблемой. Мы предоставим вам обновлённую информацию, как только сможем, — говорится в сообщении компании в "Твиттере".
Серия компьютерных игр GTA — одна из самых популярных в мире. Первая часть франшизы вышла в 1997 году, пятая — в 2013-м. В 2018 году её совокупные продажи составили 95 миллионов копий, уступая лишь Minecraft и Tetris.
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