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Опубликовано 14 мая 2020, 19:35

Сайт Epic Games Store упал на фоне бесплатной раздачи GTA V

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В 2018 году пятая часть знаменитой франшизы заняла третье место в мире по числу продаж.

Сайт магазина Epic Games Store упал в связи с наплывом огромного числа пользователей, желающих бесплатно получить игру Grand Theft Auto (GTA) V.

Мы знаем, что пользователи могут столкнуться с медленным временем загрузки, ошибкой 500 или сбоем запуска в это время, и активно работаем над этой проблемой. Мы предоставим вам обновлённую информацию, как только сможем, — говорится в сообщении компании в "Твиттере".

Бесплатно и точка. Лучшие игры PlayStation, Steam и Ubisoft, за которые можно не платить
Бесплатно и точка. Лучшие игры PlayStation, Steam и Ubisoft, за которые можно не платить

Серия компьютерных игр GTA — одна из самых популярных в мире. Первая часть франшизы вышла в 1997 году, пятая — в 2013-м. В 2018 году её совокупные продажи составили 95 миллионов копий, уступая лишь Minecraft и Tetris.

Ранее компания Microsoft презентовала игры для новой консоли Xbox Series X.

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Никита Никонов
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