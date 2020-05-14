Основатель Alibaba Джек Ма утратил титул самого богатого китайца

Джек Ма, основатель интернет-компании Alibaba, потерял первое место в списке самых богатых людей Китая, уступив его основателю телекоммуникационной фирмы Tencent Ма Хуатэну, пишет Forbes. Сейчас состояние Ма Хуатэна составляет 48,3 миллиарда долларов, а Джека Ма — 41,2 миллиарда.
— Ма Хуатэн из Tencent обошёл Джека Ма из Alibaba и вновь стал самым богатым человеком Китая после того, как акции его компании выросли в цене на 14% в этом году, — отмечает журнал Forbes.
Ма основал компанию Alibaba в 1999 году и спустя 20 лет покинул должность. Корпорация на сегодняшний день является одной из самых крупных в мире по электронной коммерции и цифровым платежам.
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Напомним, ещё 10 марта СМИ сообщили, что Джек Ма занял первое место в списке самых богатых людей Азии. Тогда он с состоянием в 44,5 миллиарда долларов обошёл владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.