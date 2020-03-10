СМИ: Основатель Alibaba стал самым богатым человеком Азии

Первое место в списке самых богатых людей Азии занял основатель корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь).

Он обошёл владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, сообщает Bloomberg.

Состояние Ма оценивают в 44,5 миллиарда долларов. Он занимает 18-е место в списке богатейших людей планеты. Амбани за последние сутки потерял 5,8 миллиарда долларов (его общее состояние – 41,8 млрд), и идёт на 19-й строчке списка.

По мнению экспертов, китайский бизнесмен смог минимизировать потери благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании. Его убыток за последние 24 часа составил лишь один миллиард.

Ма основал компанию Alibaba в 1999 году и спустя 20 лет покинул должность. Корпорация на сегодняшний день является одной из самых крупных в мире по электронной коммерции и цифровым платежам.

Ранее фонд Джека Ма пожертвовал более 14,5 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.