Власти района Прага-6, решившие снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, поступили отвратительно и цинично. Такое мнение в интервью газете "Красная звезда" высказал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

— Этим поступком глава района не только нанёс урон празднованию освобождения Чехии Красной армией в этом году, но и попрал символ Пражского восстания и саму дату — 9 мая 1945 года, — отметил Филип.

Депутат напомнил о словах мэра Праги Петра Зенкла, заявившего в 1945 году, что город был спасён от гибели и разрушения прежде всего благодаря героическим действиям Красной армии и самопожертвованию советских солдат.

Снос памятника председатель партии охарактеризовал как коварный и варварский поступок. По его мнению, к подобным действиям пражских чиновников приводит влияние США и ЕС, пытающихся разрушить отношения чешского и российского народов.