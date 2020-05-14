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В Чехии снос памятника маршалу Коневу назвали отвратительным и циничным

Критики считают, что власти чешской столицы попрали символ Пражского восстания и дату 9 мая 1945 года.

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Фото © ТАСС / EPA / Martin Divisek

Власти района Прага-6, решившие снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, поступили отвратительно и цинично. Такое мнение в интервью газете "Красная звезда" высказал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.

Этим поступком глава района не только нанёс урон празднованию освобождения Чехии Красной армией в этом году, но и попрал символ Пражского восстания и саму дату — 9 мая 1945 года, — отметил Филип.

Депутат напомнил о словах мэра Праги Петра Зенкла, заявившего в 1945 году, что город был спасён от гибели и разрушения прежде всего благодаря героическим действиям Красной армии и самопожертвованию советских солдат.

Снос памятника председатель партии охарактеризовал как коварный и варварский поступок. По его мнению, к подобным действиям пражских чиновников приводит влияние США и ЕС, пытающихся разрушить отношения чешского и российского народов.

Напомним, памятник маршалу Ивану Коневу в Праге был осквернён 3 апреля: группа людей скинула статую с постамента при помощи крана и канатов, были сбиты памятные надписи. СКР ответил на снос памятника возбуждением уголовного дела. Инициатор демонтажа памятника Коневу написал обращение главе Еврокомиссии с жалобами на "неприемлемые" действия России, а президент Чехии назвал снос памятника Коневу глупостью муниципальных политиков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать России снесённый памятник. Руководитель отдела коммуникаций Минобороны Чехии ответил, что это невозможно, так как он является собственностью района.

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