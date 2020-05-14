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Детский омбудсмен Украины: Страна становится международным онлайн-магазином с младенцами

Так он отреагировал на историю с 46 новорождёнными, которых не смогли передать зарубежным "родителям" из-за карантина.

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Фото © Pixabay

Уполномоченный Президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба отметил, что ситуация с суррогатным материнством в стране требует немедленного вмешательства властей.

Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых "поставляет" Украина за рубеж, мы не знаем, — написал Кулеба в "Фейсбуке".

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила о 46 новорождённых, которые находятся в одном из отелей Киева. Их не смогли передать иностранцам из-за карантина. По её мнению, государство не принимает должных мер по защите прав детей, а Незалежная становится страной — донором рождения детей иностранцам.

По данным издания "Страна.ua", Украина является одним из немногих государств, где суррогатное материнство официально разрешено. На сегодняшний день в стране насчитываются десятки клиник, предлагающих операции по искусственному оплодотворению, а цены на рождение ребёнка ниже, чем в других странах, и колеблются от 30 до 70 тысяч долларов.

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