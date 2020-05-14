Пока город спит. Московский таксист устроил ночной дрифт под окнами дома — видео

Видео © Mash

На юго-востоке Москвы таксист вместе с приятелями устроил настоящий дрифт под окнами спящих горожан. Разбуженные и возмущённые москвичи сняли гонщика на видео, которое опубликовал Mash.

На кадрах видно, как автомобиль с логотипами компании "Ситимобил" совершает виражи по пустой улице, слышен визг тормозов и звуки ревущего мотора.

Друзья таксиста наблюдают за его манёврами и, похоже, довольны происходящим. Они подбадривают товарища свистом и криками. А вот обитатели соседнего дома зрелище не оценили. Автор видео пожелал гонщикам разбить автомобиль, причём далеко не в самых цензурных выражениях.

В итоге любящие скорость нарушители самоизоляции, вероятно, заметили, что их снимают, быстро залезли в машину и уехали в неизвестном направлении.