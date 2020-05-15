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Опубликовано новое фото со съёмок "Аватара-2" с Кейт Уинслет

Работа над лентой приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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Фото © Twitter / officialavatar

В официальной группе фильма "Аватар" в "Твиттере" появилось новое фото со съёмок второй части знаменитого научно-фантастического блокбастера, на нём актёры запечатлены в огромном бассейне.

На каждой из звёзд надеты специальные костюмы и датчики.

Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис отдыхают от подводной съёмки, гласит подпись под снимком.

Как сообщает газета Independent, кадр был сделан в Новой Зеландии ещё до пандемии коронавируса. Пока съёмки ожидаемого сиквела приостановлены, команда дала возможность зрителям заглянуть за кулисы.

Действия большей часть сиквела "Аватара" будут происходить под водой в мифическом мире Пандоры, для этого был специально построен огромный бассейн. Режиссёр Джеймс Кэмерон планировал выпуск второй части культовой ленты в 2014 году, но задержался, чтобы освоить приёмы подводной съёмки и выработать технологию захвата движения. Потом работу над фильмом задержала пандемия. Из-за этого картина выйдет на экраны не раньше 2021 года.

Ранее был назван бюджет второй и третьей частей "Аватара".

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