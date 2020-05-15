Опубликовано новое фото со съёмок "Аватара-2" с Кейт Уинслет

В официальной группе фильма "Аватар" в "Твиттере" появилось новое фото со съёмок второй части знаменитого научно-фантастического блокбастера, на нём актёры запечатлены в огромном бассейне.

На каждой из звёзд надеты специальные костюмы и датчики.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!



Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ — Avatar (@officialavatar) May 13, 2020

— Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кёртис отдыхают от подводной съёмки, — гласит подпись под снимком.

Как сообщает газета Independent, кадр был сделан в Новой Зеландии ещё до пандемии коронавируса. Пока съёмки ожидаемого сиквела приостановлены, команда дала возможность зрителям заглянуть за кулисы.

Действия большей часть сиквела "Аватара" будут происходить под водой в мифическом мире Пандоры, для этого был специально построен огромный бассейн. Режиссёр Джеймс Кэмерон планировал выпуск второй части культовой ленты в 2014 году, но задержался, чтобы освоить приёмы подводной съёмки и выработать технологию захвата движения. Потом работу над фильмом задержала пандемия. Из-за этого картина выйдет на экраны не раньше 2021 года.