Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

Наибольшее число жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Австралии, Японии, Германии и ряда стран Южной Америки. Россияне также столкнулись с неполадками, о них сообщили москвичи и петербуржцы.

Около 65% пользователей испытывают проблемы при просмотре видео, 32% сообщили о проблемах в работе сайта, а один процент не может войти в учётную запись.