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Пользователи сообщили о сбое в работе YouTube

В России на неполадки жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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Фото © Pixabay

Пользователи пожаловались на сбои в работе видеохостинга YouTube, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступило от жителей США, Великобритании, Австралии, Японии, Германии и ряда стран Южной Америки. Россияне также столкнулись с неполадками, о них сообщили москвичи и петербуржцы.

Около 65% пользователей испытывают проблемы при просмотре видео, 32% сообщили о проблемах в работе сайта, а один процент не может войти в учётную запись.

Ранее был зафиксирован сбой в работе социальной сети Twitter.

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