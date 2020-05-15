Первый случай в России. У жительницы Бурятии повторно подтвердился коронавирус

— Пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами. Через 16 дней у неё появились признаки ОРВИ. По месту жительства взяли мазок и обнаружили коронавирус. Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, — сказала журналистам Сымбелова.