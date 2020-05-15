Врио главы ЕАО и мэр Биробиджана самоизолировались из-за коронавируса у члена оперштаба

Врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый остались на самоизоляции дома из-за того, что 13 мая у одного из членов местного оперштаба по борьбе с коронавирусом выявили CoViD-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Правительства ЕАО.

Оказалось, что заболевший принимал участие в заседании оперштаба, поэтому все, с кем он там контактировал, накануне ушли на самоизоляцию и прошли тест на коронавирус. Часть из них уже сегодня вернулись к работе.

— 11 членов оперштаба (в том числе Гольдштейн и Головатый) по постановлению главного санитарного врача ЕАО остались на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов, — рассказали в пресс-службе.