С кишечной палочкой и сальмонеллой. Пельмени не прошли проверку "Роскачества"

"Роскачество" провело повторное исследование пельменей из российских магазинов. В нём приняли участие торговые марки "Останкинские традиционные пельмени", "Бульмени", "Ложкарёв", "Сибирская коллекция", "Стародворье" и "Белорусские", и в каждой из них эксперты нашли нарушения.

Так, во всех семи обнаружили кишечную палочку, а в "Сибирской коллекции" ещё и сальмонеллу. Также в продукции марок "Останкинские традиционные пельмени" и "Ложкарёв" оказалось меньше белка, чем заявлено на маркировке.

В прошлом году из всех семи марок "Роскачество" нашло нарушения только у одной — "Белорусские". Эксперты также напомнили, что, чтобы не отравиться, пельмени следует варить минимум десять минут.