Основатель Amazon может стать первым в мире долларовым триллионером

Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun назвали основателя Amazon Джеффа Безоса первым человеком, который станет долларовым триллионером.

К такому состоянию американский бизнесмен, активно богатеющий во время пандемии коронавируса, придёт к 2026 году. К этому времени ему исполнится 62 года. На данный момент Безос, по данным Bloomberg, имеет на счету порядка 144 миллиардов долларов.

Акции Amazon резко подорожали из-за увеличившегося спроса на онлайн-покупки, однако нет гарантий, что они не упадут в стоимости после окончания пандемии, отмечают экспреты.

Вслед за Безосом отметки в триллион долларов достигнет китайский девелопер Сюй Цзяинь. Его состояние увеличится до подобных цифр к 2027 году.

Замкнул тройку, по данным аналитиков, основатель Alibaba Group Джек Ма. Он разбогатеет до триллиона долларов к 2030 году.