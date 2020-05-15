Грета Тунберг передала сто тысяч долларов Детскому фонду ООН

Также экоактивистка самоизолировалась для проверки на наличие коронавируса.

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала о переводе Детскому фонду ООН суммы в размере ста тысяч долларов США на различные нужды.

— Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии CoViD-19. Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым — детям, — рассказала Тунберг во время выступления, запись которого велась CNN.

Также активистка заявила о решении самоизолироваться для проверки на наличие коронавируса. Она уточнила, что в Швеции не тестируют на заболевание с лёгкими симптомами и у неё пока не брали анализы. Однако Тунберг всё же решила отправиться на карантин, отметив, что "так поступать правильно".

На сегодняшний день в Швеции насчитывается 28 582 случая заболевания коронавирусом. 4971 человек вылечился от инфекции, а 3529 — скончались.