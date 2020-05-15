Грета Тунберг передала сто тысяч долларов Детскому фонду ООН
Фото © Facebook / Greta Thunberg
Также экоактивистка самоизолировалась для проверки на наличие коронавируса.
Экоактивистка Грета Тунберг рассказала о переводе Детскому фонду ООН суммы в размере ста тысяч долларов США на различные нужды.
— Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии CoViD-19. Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым — детям, — рассказала Тунберг во время выступления, запись которого велась CNN.
Также активистка заявила о решении самоизолироваться для проверки на наличие коронавируса. Она уточнила, что в Швеции не тестируют на заболевание с лёгкими симптомами и у неё пока не брали анализы. Однако Тунберг всё же решила отправиться на карантин, отметив, что "так поступать правильно".
На сегодняшний день в Швеции насчитывается 28 582 случая заболевания коронавирусом. 4971 человек вылечился от инфекции, а 3529 — скончались.
Ранее Лайф сообщал, что пранкеры Вован и Лексус полюбили образ Греты Тунберг и разыграли Билли Айлиш, а также принца Гарри.