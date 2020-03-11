Вован и Лексус от имени Греты Тунберг разыграли принца Гарри

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли члена британской королевской семьи — принца Гарри, вновь примерив на себя образ 17-летней экоактивистки Греты Тунберг и её отца Сванте. Аудиозапись разговора размещена на YouTube-канале пранкеров.

Россияне дважды разговаривали с 35-летним Гарри. Первый разговор состоялся в канун Нового года, второй — 22 января. Запись одного из разговоров была недавно опубликована на "Ютубе" и "Фейсбуке".

В беседе Гарри признался, что быть принцем или выходить замуж за принца "не так уж и здорово", а королевская жизнь в сравнении с обычной "намного хуже".

— О нет, я думаю, [обычная жизнь] значительно лучше. Ты забываешь, что я служил десять лет в армии, поэтому я более простой, чем моей семье хотелось бы, — сказал Гарри.

Также он сообщил, что вместе со своей супругой Меган Маркл активно борется со СМИ, которые спекулируют на их отказе от выполнения королевских обязанностей и их переезде в Канаду. Впрочем, подчеркнул он, многие люди поддерживают их решение поставить интересы семьи на первое место.

Кроме того, пранкеры от лица Греты поговорили с британским принцем о политике. В частности, Гарри негативно отозвался об американском президенте Дональде Трампе, заявив, что у него "руки в крови". Несмотря на это, он с радостью поддержал бы Тунберг, если у неё получится встретиться с Трампом для обсуждения вопросов экологии.

Сам Гарри положительно отозвался о экологическом активизме Тунберг и признался, что сам хотел бы однажды открыть фонд по защите природы.

Пранкеры в образе Греты и её отца рассказали принцу, что сейчас якобы занимаются перемещением птиц из Белоруссии на Северный полюс, однако эта миссия находится под угрозой срыва, поскольку 50 птиц якобы застряли на таможне. В свою очередь Гарри не растерялся и ответил, что может поделиться контактами норвежца, деятельность которого связана с Северным полюсом.

Ранее пранкеры от имени Тунберг напугали конгрессвумен экокатастрофой на острове Чунга-Чанга.