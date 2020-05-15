Грабитель в маске похитил бутылку водки из магазина в Екатеринбурге с помощью "коктейля Молотова" — видео

В центре Екатеринбурга молодой человек с подожжённым "коктейлем Молотова" украл из супермаркета две бутылки водки. Об этом сообщает E1.RU.

Злоумышленник зашёл в магазин, поджёг тряпку и отправился за заветным алкогольным напитком. На выходе он разбил "коктейль Молотова" (вероятно, чтобы задержать возможную погоню), но поскользнулся, упал в лужу жидкости и чуть не загорелся сам.

На улице похитителя уже ждали друзья. Зайдя за угол, он переоделся, однако это не помогло спрятаться от полиции — некоторое время спустя грабителя задержали и возбудили уголовное дел по статье "Разбой".

— Во время следствия злоумышленник будет находиться под стражей, — отметили в городском полицейском управлении Екатеринбурга.