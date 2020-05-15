В российском посольстве рассказали об иностранцах, просящих помочь выехать из США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в дипмиссию с просьбами помочь вылететь из США обращаются граждане Украины, Белоруссии и Казахстана.
— Предстоит сделать ещё многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями, — приводятся слова посла в группе диппредставительства в "Фейсбуке".
Также посольство сообщило о новом рейсе из Нью-Йорка, на борту которого 369 пассажиров, включая 40 человек из так называемого гуманитарного списка, куда вошли люди со сложной жизненной ситуацией, проходившие в США лечение и реабилитацию, пожилые люди и граждане с инвалидностью.
Посол уточнил, что граждан предупреждали о рейсе заблаговременно, что позволило им без спешки добраться до аэропорта.
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Ранее Лайф сообщал, что в Шереметьево прибыл вывозной рейс из Каракаса с гражданами РФ, Украины и Белоруссии.