Двух потерявшихся рыбаков нашли в Микронезии после 42-дневного дрейфа в открытом море

Пропавшие полтора месяца назад рыбаки, граждане государства Маршалловы Острова, были найдены в Микронезии. Они дрейфовали в открытом море 1,6 тысячи километров, сообщает новозеландское радио RNZ.

US #Navy P-8A #Poseidon aircraft of VP-8 dropped a UNI-PAC II #SAR #rescue kit Tuesday to help save 3 fishermen drifting in the South #Pacific - 1st time the new rescue kit was used for real. A #Micronesia patrol boat later picked up the sailors. https://t.co/hMzP5GDKYW pic.twitter.com/Xg9oOJvtvC — Chris Cavas (@CavasShips) February 22, 2018

Небольшой катер с тремя рыбаками отправился в море от берегов острова Ибай 2 апреля. В ходе путешествия мотор лодки вышел из строя, а сильная буря унесла их в открытое море.

Поиски проводили армия США, береговая охрана и морской патруль государства Маршалловы Острова, но безуспешно. В результате катер нашли 14 мая у берегов острова Намолук — самого маленького атолла в Микронезии. При этом на борту находилось только двое рыбаков, судьба третьего на данный момент неизвестна.

— Они были исхудавшими и слабыми, как и следовало ожидать после 40 дней в море, — сказал министр здравоохранения Маршалловых Островов Джек Ниденталь.

Вскоре рыбаки вернутся домой. Власти Микронезии направили запрос для отправки патрульного судна.