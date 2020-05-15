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Двух потерявшихся рыбаков нашли в Микронезии после 42-дневного дрейфа в открытом море

Судьба третьего члена судна неизвестна.

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Фото © Pixabay

Пропавшие полтора месяца назад рыбаки, граждане государства Маршалловы Острова, были найдены в Микронезии. Они дрейфовали в открытом море 1,6 тысячи километров, сообщает новозеландское радио RNZ.

Небольшой катер с тремя рыбаками отправился в море от берегов острова Ибай 2 апреля. В ходе путешествия мотор лодки вышел из строя, а сильная буря унесла их в открытое море.

Поиски проводили армия США, береговая охрана и морской патруль государства Маршалловы Острова, но безуспешно. В результате катер нашли 14 мая у берегов острова Намолук — самого маленького атолла в Микронезии. При этом на борту находилось только двое рыбаков, судьба третьего на данный момент неизвестна.

Они были исхудавшими и слабыми, как и следовало ожидать после 40 дней в море, — сказал министр здравоохранения Маршалловых Островов Джек Ниденталь.

Вскоре рыбаки вернутся домой. Власти Микронезии направили запрос для отправки патрульного судна.

Ранее сообщалось, что на Сахалине льдина с рыбаками оторвалась от берега.

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