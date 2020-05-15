Мясников раскрыл истинную причину ношения перчаток

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что носить перчатки нужно, чтобы сохранить кожу и не подвергнуть её раздражению от постоянного мытья рук и использования антисептиков.

— Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и грязные руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком, — написал он в телеграм-канале.

При этом доктор выступил против перчаток из трикотажа из-за того, что их нельзя обрабатывать антисептиком.

Медик отметил, что маски также нужны, чтобы снизить риск инфицирования других людей, поскольку коронавирус может распространяться и в бессимптомный период, а человек может не знать, что заражён.

Самым же эффективным методом врач считает социальную дистанцию.