Онищенко предостерёг от вакцинации по военному сценарию

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предостерёг от тотальной вакцинации населения по военному (нетрадиционному) пути.

Он отметил, что не существует научной проблемы с разработкой вакцины и с контингентом людей, кому потребуется прививка. В первую очередь она полагается лицам, находящимся в зоне риска, но пока, по мнению Онищенко, в этом нет необходимости.

— При том, что у нас существует большая когорта людей, которая естественным образом иммунизируется за счёт лёгкого или бессимптомного течения заболевания, необходимости в тотальной вакцинации я пока не вижу. Никому в голову не приходят так называемые военные термины, — подчеркнул депутат в эфире НСН.

Онищенко добавил, что в России существуют разные календари прививок, свой для взрослых и для детей, даже отдельный у военных. Согласно национальному проводится вакцинация во всех климатических зонах, а по эпидемическим показаниям — только самых незащищённых, например, так происходит с клещевым энцефалитом или гепатитом А.

Бывший глава Роспотребнадзора уточнил, что к вакцине от коронавируса будут предъявляться самые строгие требования. Она может дать хорошую выработку антител, но при этом оказаться малоэффективной, а если этот показатель ниже 50–60%, то никакого смысла в прививках нет. В этом случае риски выше, чем потенциальная польза, поскольку пожилое население не обладает таким высоким иммунитетом, чтобы дать адекватную реакцию.

Кроме того, вводимые чужеродные белки не должны давать высокую температуру или негативно влиять на эмбрион.