НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Эпидемиолог рассказала, как работает тест на антитела к CoViD-19

Его проведение особенно важно в тех случаях, когда патоген уже размножается внутри, а симптомов нет.

239
Post cover

Фото © Pixabay

Иммуноферментный анализ на антитела к коронавирусу является новым методом диагностики и покажет наиболее точный результат. Об этом заявила доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Евгения Селькова.

Он основан на выработке антител. Вирус начинает производить особые белки — антигены, а иммунная система даёт ответ с помощью иммуноглобулинов. Именно их присутствие и позволяет выявить, болел человек или нет. Иммуноглобулины класса G говорят о том, что заболевание прошло острую фазу и начал формироваться иммунитет, а класса M — о текущем инфицировании.

Проведение теста особенно важно в тех случаях, когда патоген уже размножается внутри, а симптомы не проявляются, в этом случае человек заразен для окружающих.

Теперь можно определить состояние иммунитета у большой группы людей. Если у них есть антитела, то можно быть спокойными, заключила Селькова в беседе с телеканалом "360".

Ранее иммунолог назвал сроки появления у пациентов антител к коронавирусу.

Выбор редакции

Loading...