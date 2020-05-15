Эпидемиолог рассказала, как работает тест на антитела к CoViD-19

Иммуноферментный анализ на антитела к коронавирусу является новым методом диагностики и покажет наиболее точный результат. Об этом заявила доктор медицинских наук, заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Евгения Селькова.

Он основан на выработке антител. Вирус начинает производить особые белки — антигены, а иммунная система даёт ответ с помощью иммуноглобулинов. Именно их присутствие и позволяет выявить, болел человек или нет. Иммуноглобулины класса G говорят о том, что заболевание прошло острую фазу и начал формироваться иммунитет, а класса M — о текущем инфицировании.

Проведение теста особенно важно в тех случаях, когда патоген уже размножается внутри, а симптомы не проявляются, в этом случае человек заразен для окружающих.

— Теперь можно определить состояние иммунитета у большой группы людей. Если у них есть антитела, то можно быть спокойными, — заключила Селькова в беседе с телеканалом "360".