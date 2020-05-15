Студент из Владивостока попал в десятку лучших прогнозистов распространения CoViD-19

Студент IT-направления Дальневосточного федерального университета Максим Шульга вошёл в десятку победителей международного конкурса CoViD-19 Data Challenge, сообщается на сайте ДВФУ.

Соревнование по интеллектуальному анализу данных организовали Международное сообщество Open Data Science, Sberbank Artificial Intelligence и ПАО "Сбербанк". Необходимо было на основе данных Университета Хопкинса составить цифровой алгоритм распространения инфекции на семь дней.

Всего в состязании приняли участие 560 человек из разных стран. Челлендж направлен на то, чтобы популяризировать современные технологии прогнозирования и принять меры против распространения эпидемий в будущем.

— Распространение вируса — это одновременно и простая, и сложная задача. Её решение показывает, насколько участник понимает, какой именно инструментарий нужно использовать и как он умеет им владеть, — пояснил директор Школы цифровой экономики (ШЦЭ) ДВФУ Илья Мирин.

В итоге четверокурсник Максим Шульга занял десятое место. Кроме того, университет представляли магистранты Ольга Беляева, Игорь Блинов, Илья Зуев, Софья Котик, Валерий Максимов, Павел Хлебников и сотрудники Сергей Зотов и Константин Хлыстов. Команда получит стипендию от организатора соревнований.