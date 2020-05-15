Небольшой дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в пятницу

В Москве и области в пятницу, 15 мая, ожидается небольшой дождь, температура воздуха днём достигнет 15 градусов тепла, к ночи похолодает до трёх градусов, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Ветер северный и северо-западный, умеренный, 6–11 метров в секунду, и переменная облачность ждут жителей столицы. Атмосферное давление в пределах нормы — 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье днём от 10 до 15 градусов с небольшими осадками, к ночи столбики термометров опустятся до нуля, местами возможны заморозки до минус двух градусов.