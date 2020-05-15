Определён возможный источник последних появлений НЛО

Военно-морские силы США запатентовали технологию создания двух- и трёхмерных плазменных изображений для обхода инфракрасных и других датчиков. Этот лазер многие могут принять за неопознанный летающий объект (НЛО), сообщает Forbes.

Лазер создаёт плазменные точки в небе, которые могут складываться в движущиеся 3D-изображения. Они помогают обмануть инфракрасные датчики ракет с самонаводящимися частями.

Фото © United States Navy

Подобная технология может являться источником странных НЛО, которые были зафиксированы на видео в конце апреля. Ролики утекли в Сеть незаконными путями, Пентагон признал их подлинность.

Впрочем, в журнале Popular Mechanics сомневаются в подобном объяснении природы НЛО. Эксперты полагают, что она истинна лишь для некоторых инцидентов.