Эксперт рассказал, как определить надёжность банка и узнать, не грозит ли ему банкротство

Даже неспециалист может понять, насколько надёжным является банк и как распознать, грозит ли ему банкротство. Такое мнение высказал экономист Вячеслав Путиловский.

Эксперт отметил, что следует обратить внимание на ряд признаков: низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки по вкладам и негативные отзывы.

— Если банк имеет рейтинг ниже ruBB- и его вдруг понижают дополнительно. Обычно в тексте релиза рейтингового агентства указываются конкретные причины таких действий, — пояснил экономист агентству "Прайм".

Путиловский добавил, что потенциального вкладчика должна насторожить слишком агрессивная реклама и завышенные процентные ставки. Возможно, это обман клиента с целью привлечь его в финансовую организацию. Специалист напомнил, что средний процент по депозитам составляет 5,5% в первой десятке российских банков.

Кроме того, тревожным звоночком является возникновение большого числа негативных отзывов на сайтах-агрегаторах, а также публикаций с критикой в СМИ — они способны вызвать отток вкладчиков и снизить платёжеспособность даже у довольно устойчивого банка.