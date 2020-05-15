В России разработают уборщик космического мусора

В России может появиться буксир для уборки космического мусора. Соответствующий проект планирует заказать и профинансировать рабочая группа "Аэронет" Национальной технологической инициативы, сообщает РИА "Новости".
В задачи буксира будет входить также обслуживание и разведение спутников по орбитам. Разработку робота намерены начать уже в нынешнем году. Для начала рабочей группе понадобится 75 тысяч долларов для аванпроектирования не менее трёх вариантов буксира. Отмечается, что подобный проект с высокоэффективными электрореактивными двигателями может стать одним из первых в мире.
Масса буксира составит около 80 кг, а транспортировать он сможет 150-килограммовые спутники на высоте до 1500 километров.
Ранее в "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите.