В России разработают уборщик космического мусора

В задачи буксира будет входить также обслуживание и разведение спутников по орбитам. Разработку робота намерены начать уже в нынешнем году. Для начала рабочей группе понадобится 75 тысяч долларов для аванпроектирования не менее трёх вариантов буксира. Отмечается, что подобный проект с высокоэффективными электрореактивными двигателями может стать одним из первых в мире.