Сахалинский изобретатель придумал, как легко и безопасно очистить крыши от сосулек

Изобретатель Александр Каретный из Сахалинской области придумал, как сбивать с крыш наледь и сосульки. Он разработал устройство, которое в автоматическом режиме способно очищать кровли при помощи вибрации, сообщается на сайте правительства региона.

— Устройство сбивает сосульки с козырьков с помощью вибрации разной интенсивности. Причём управлять техникой можно дистанционно с помощью мобильного телефона. Фактически прибор может заменить целую бригаду рабочих, — пояснил российский умелец.

Каретный отметил, что устройство совершенно безопасно, не повреждает покрытие на крыше, как это происходит при механической очистке, и не требует подключения к электросети — при желании его можно запитать от аккумулятора.

Кроме того, прибор не даёт образовываться длинным сосулькам, он при помощи вибраций устраняет влагу и наледь. Отмечается, что технология уже опробована на площадке бизнес-инкубатора Сахалинского фонда развития предпринимательства.

Сейчас Каретный совместно с проектными менеджерами совершенствует конструкцию устройства, в течение 2020 года оно будет протестировано для решения разных задач в ходе экспериментов. Изобретатель готовит заявку на грант от Фонда содействия инновациям, на создание и производство может быть выделено до 10 миллионов рублей.