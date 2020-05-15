Преподаватель МГУ признался в отношениях со студентками и уволился

Преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил о своём уходе из учебного заведения после того, как признался в отношениях со студентками.

— Я всегда считал, что они были добровольными. Сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях. В частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было, — написал Князев в "Фейсбуке".

Он извинился и признался, что сожалеет о содеянном, после чего объявил об уходе из университета. При этом преподаватель пообещал завершить текущий семестр, чтобы не создавать сложностей.

В начале мая издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. По мнению авторов, подобные отношения ставят студентов в уязвимое положение.