В МЧС выявили более 150 домов престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности

МЧС выявило 165 домов престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Всего сотрудники министерства провели около тысячи проверок состояния интернатов, специальных домов для престарелых и инвалидов, комплексных центров с наличием отделений временного или постоянного проживания, а также геронтологических и геронтопсихиатрических центров по всей стране.
Главными нарушениями являются непроходимые пути эвакуации, а также отсутствующие или неисправные системы противопожарной защиты. Кроме того, вопросы вызывает комплектация первичных средств пожаротушения и противопожарное водоснабжение.