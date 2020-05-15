В МЧС выявили более 150 домов престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности

МЧС выявило 165 домов престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего сотрудники министерства провели около тысячи проверок состояния интернатов, специальных домов для престарелых и инвалидов, комплексных центров с наличием отделений временного или постоянного проживания, а также геронтологических и геронтопсихиатрических центров по всей стране.