Сожжённые старики. Кто ответит за смерть постояльцев дома престарелых под Москвой

Пожилых людей косит не только коронавирус. Лишь за время карантина в московских домах престарелых произошло уже два пожара, в огне которых погибло в общей сложности 13 стариков.

В ночь на 11 мая в частном хосписе для пожилых "Второй дом" в подмосковной Опалихе (район Красногорска) начался пожар. Возгорание произошло в сауне на втором этаже здания и перекинулось на палаты, где спали старики.

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Надеялись на авось

Спасателям хватило меньше часа после получения сигнала о возгорании, чтобы ликвидировать открытый огонь. Но трагедии избежать не удалось: в пожаре погибло девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Их смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Ещё девять стариков находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести, из них шесть — в реанимации в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии.

Когда сотрудники МЧС стали выяснять причины пожара, оказалось, что арендованный организаторами хосписа коттедж не был оборудован в соответствии с требованиями к таким заведениям. По документам он проходил как обычный частный дом. Поэтому здесь не проводились все необходимые ведомственные проверки, в том числе и противопожарные проверки МЧС. В коттедже не было прямой связи с пультом МЧС и путей эвакуации для маломобильных граждан, что обязательно для хосписов и домов престарелых. Организаторы красногорского хосписа, кажется, понадеялись на авось. Что пронесёт, не полыхнёт. Полыхнуло.

Дом престарелых стал крематорием

Главный организатор нелегального дома престарелых в Опалихе Дмитрий Новиков сам явился к следователям и заявил, что правила противопожарной безопасности в коттедже соблюдались. Что всё было "в рамках правового поля". Никто не курил. Везде стояли датчики и огнетушители. Однако противопожарные правила в доме престарелых устанавливало всё же не МЧС, а сам Новиков, исходя из собственных представлений о безопасности и финансовых возможностей. В настоящее время Новиков задержан за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото © МЧС России / ТАСС

Новиков арендовал коттедж как частное лицо и пересдавал его некоей УК "Забота", где он также является совладельцем. А уходом за стариками занималась патронажная фирма. УК "Забота" возникла на месте ликвидированного в 2017 году ООО "Второй дом". У "Заботы" и "Второго дома" одни совладельцы. Согласно документам, они занимаются содержанием стариков уже шесть лет. Всего УК "Забота" арендует пять пансионатов: в Звенигороде, Красногорске, Слободе, Озерецком и Нахабине.

Сам хоспис "Второй дом" в Красногорске имеет довольно неплохие отзывы. По соотношению цены и качества это дом престарелых в среднем бюджетном сегменте. Цена одного койко-места по акции стоит от 830 руб. в сутки. За эти деньги постояльцам предоставлены пятиразовое питание, еженедельное посещение врача-геронтолога и зона отдыха со спутниковым ТВ. На территории хосписа высажен зелёный газон, установлен батут и разбиты парники.

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Однако ночной смертельный пожар хорошо проиллюстрировал, как халатное отношение к противопожарным правилам, которые многие воспринимают как ненужную бюрократическую формальщину, легко способно превратить милое пасторальное местечко в полыхающий огнём крематорий.

Смертельные дома престарелых

Это уже второй смертельный пожар в домах престарелых за всё время карантина. В ночь на 9 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых "Третий возраст". В результате пожара погибло четыре человека, ещё девять пострадали. Следственный комитет тогда тоже возбудил уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам.