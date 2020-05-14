Банки ужесточают условия получения кредита. Кому сейчас откажут в кредите и чем рискуют заёмщики

Банки стали жёстче проверять клиентов на платёжеспособность. Более того, они начинают вводить ограничения на выдачу беззалоговых кредитов и кредитов наличными. Как теперь взять ссуду в банке и чем рискует заёмщик — в материале Лайфа.

Российские банки могут ввести ограничения на беззалоговые кредиты. Одна из причин — процентный доход по ним может не соответствовать издержкам. Эксперты допускают, что ограничения будут распространяться только на краткосрочные займы, которые традиционно предоставляются без залога.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, что банкам сейчас нелегко даётся проверка платёжеспособности клиентов. На фоне эпидемии коронавируса кого-то отправили в отпуск, часть персонала работодатели перевели на удалённую работу, а бухгалтерия не всегда может оперативно выдать справку о доходах по требованию банка. Он подчеркнул, что требование залога — это определённая страховка банка на тот случай, если клиент не сможет выплатить кредит в срок или начнёт задерживать ежемесячные платежи.

Один из российских банков уже приостановил выдачу кредитов наличными якобы в связи с низкой востребованностью. Подобные ограничения, по данным экспертов, пока что носят единичный характер. При этом они считают, что адаптация банковских систем оценки кредитоспособности (скоринг) к изменению макроэкономических условий вполне закономерна.

В условиях "вирусной" неопределённости банки стремятся сохранить свою устойчивость. Они пересматривают оценки рисков платёжеспособности заёмщиков. На этом фоне случаи отказов в таких банковских продуктах, как короткие беззалоговые потребительские займы и кредитные карты, могут участиться. Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Премьер"

Сейчас растёт уровень неплатежей со стороны заёмщиков и задолженность населения по кредитам. В такой ситуации людям нужно тщательно взвесить свои возможности, прежде чем пытаться взять кредит, говорит эксперт Артём Деев. Если долговая нагрузка и без нового кредита достаточно высокая (около 50% дохода), то лучше постараться обойтись без очередного займа. Если всё же деньги остро необходимы, то нужно постараться не допустить просрочки и выплатить банку кредит в положенные сроки.

Директор офиса продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов напомнил, что ранее в банках при заявке на потребительский кредит до 300 тыс. рублей не нужно было предоставлять справку 2-НДФЛ. Это касается тех случаев, когда можно было предоставить справки по форме банка. Теперь же банки не могут быть уверены в том, что заёмщик не потерял источник дохода, поэтому они начали запрашивать залог.

Это касается потребительских кредитов и рефинансирования действующих кредитов. Фактически сейчас издержки на проверку заёмщика становятся больше, чем процентный доход по ним. Теперь заёмщик рискует получить отказ по кредиту. Уже есть случаи, когда ряд банков по ранее поданным заявкам для одобрения просит предоставить залог (автомобиль, квартиру, земельный участок). Если клиент отказывается, банк выносит отрицательное решение. Вячеслав Абрамов

Стоит отметить, что кредитование под залог имущества не очень популярно в России. Другое дело, когда залог качественный, ликвидный (как правило, это недвижимое имущество, машины и оборудование, ценные бумаги), шансы на одобрение займа в таком случае будут высокими, говорит Александр Бахтин. В то же время подводные камни кредитования под залог отчасти объясняют его невысокую популярность у населения.

Имущество, находящееся в залоге, нельзя продать, подарить и совершать какие-либо регистрационные действия без согласия кредитора. Как поясняет Александр Бахтин, если заёмщик по каким-либо причинам перестанет выплачивать проценты по долгу, то может столкнуться с судебным взысканием и в конечном счёте потерять заложенную собственность.