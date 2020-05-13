Заём с плохой кредитной историей. Как взять деньги в банке, если репутация подмочена просрочками

Кредит — это большая ответственность для любого заёмщика, но не всем под силу вносить регулярные ежемесячные платежи. Задержали зарплату, уволили с работы, да и просто забыли внести платёж — все эти факторы могут привести к просрочке. В результате можно испортить кредитную историю. А от неё во многом зависят дальнейшие отношения с банком. Ненадёжному заёмщику он откажет в новом кредите.

Тем не менее испорченная кредитная история — это не приговор. Некоторые финансовые организации идут на уступки и всё-таки выдают деньги. Правда, условия для клиента окажутся не самые выгодные: более высокая процентная ставка, меньший лимит.

Повысить шансы на одобрение заявки можно. Глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин говорит, что заёмщик может предоставить обеспечение (например, недвижимость в залог) или выбрать программу с официальным подтверждением дохода (если доход высокий, вероятность одобрения заявки есть).

— Если деньги нужны не так срочно, то можно исправить кредитную историю, оформив небольшой кредит и по графику закрыв задолженность. Есть также специальные программы, предназначенные для исправления кредитной истории, — отметил Никита Рябинин.

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Помимо того, он рассказал, что заёмщик может обратиться в микрофинансовые организации (МФО), но гарантий, что там охотно выдадут деньги, тоже нет.

На получение нового кредита есть шанс и у владельцев автомобиля. В этом случае заёмщик может взять деньги под залог авто в автоломбарде. Здесь стоит внимательно изучить организацию и условия заключаемого соглашения, чтобы в итоге не ухудшить своё финансовое положение, предостерегает Никита Рябинин.

Улучшить кредитную историю можно с помощью кредитной карты, пользуясь её лимитом в течение нескольких месяцев и возвращая деньги вовремя, рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Также, по её словам, важно демонстрировать и растущий ежемесячный доход заёмщика. Всё это отражается в кредитной истории, и шансы на благополучный результат при новой заявке увеличиваются.

Директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров рекомендовал, например, не брать кредитки для того, чтобы погасить имеющуюся задолженность по другим кредитам. Это может только ещё больше загнать в долги.

Бывают случаи, когда плохая кредитная история попадает в бюро кредитных историй по ошибке банка. Если клиент попал именно в такую ситуацию, юристы советуют оспорить её, написав обращение в Национальное бюро кредитных историй.

Если заёмщик просрочил платёж по уважительной причине, например из-за задержки зарплаты, то должнику могут провести реструктуризацию долга. Эксперты отмечают, что именно реструктуризация поможет улучшить свою репутацию перед банком.