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Страховка квартиры и дачи. Все плюсы и риски жилищного полиса

В период самоизоляции одни горожане уехали на дачу и решили застраховать свои пустующие квартиры. Другие, наоборот, решили подзаработать и сдать в аренду загородный дом. Они страхуют дачу на случай неприятностей от временных жильцов. Лайф разбирался, как выгодно купить полис и какие страховки брать не стоит.

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Фото © Shutterstock

Режим самоизоляции породил всевозможные шутки и анекдоты на злобу дня. Например, в Интернете можно прочесть: "В то время как остальной бизнес как-то барахтается, бизнес домушников в полном упадке". Но в этих словах только доля правды. Снижение доходов, да и потеря работы не улучшают обстановку, а значит, риск краж может возрасти. Это заставляет задуматься о страховании своего жилья, особенно если оно пустует. Ещё один довод: жильцы всё время проводят дома — нагрузка на инженерные коммуникации увеличивается. Теоретически возрастает вероятность пожара или залива.

Преимущество страхования жилья

Фото © Shutterstock

Услуга страхования жилья ещё непривычна для россиян. По разным оценкам, в нашей стране застраховано примерно 10–15% недвижимости. Для сравнения: в развитых странах этот показатель доходит до 90–95%.

Главный аналитик компании "ТелеТрейд" Марк Гойхман поясняет, что преимущества полиса очевидны. Если наступит страховой случай (пожар, залив, повреждение или хищение имущества, взрыв бытового газа и другие события), то хозяин жилья сможет частично или полностью возместить потери. Сумма компенсации предусмотрена полисом.

Сейчас это не пустая трата денег многие уезжают пережидать карантин за город, а квартиры остаются без хозяев. Любой взлом или затопление повлечёт за собой очень приличный ущерб. И будет лучше, если этот ущерб выплатит страховая компания, — объяснил эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Недостатки страхования

Фото © Shutterstock

По словам главного аналитика компании "ТелеТрейд" Марка Гойхмана, представления россиян о недостатках услуги страхования зачастую не лишены основания. Как правило, большинство людей рассматривают страховку как расходы на то, что может и не понадобиться. Перспектива, что страховой случай наступит, всегда кажется маловероятной, поэтому недостойной траты денег.

Стоимость страховки кажется высокой, особенно с учётом низких доходов населения, — рассуждает Марк Гойхман. — Отталкивает людей и то, что зачастую получить компенсации достаточно сложно. Страховые компании часто стремятся не выплачивать деньги под разными предлогами.

Как выгодно купить страховку

Фото © Shutterstock

Страхование имущества один из необходимых элементов, который обеспечивает финансовую стабильность и психологическое спокойствие, — считает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, страхование недвижимости обойдётся недорого и по оптимальной цене, если грамотно подойти к покупке. Для этого Иван Капустянский рекомендует включить в страховку только те пункты, которые необходимы в конкретном случае.

Например, если страхуется одноэтажный деревянный загородный дом, не нужно страховать его от затопления соседей, а следует страховать от уничтожения. Страхование особенно актуально и необходимо в случаях, когда жильё сдаётся в аренду или, наоборот, пустует, например, при длительном отъезде хозяев. Снизить стоимость страховки можно, включив в неё самые распространённые случаи. Например, для многоквартирного дома это страховка, покрывающая убытки от затопления по вине соседей или по собственной вине.

При покупке страховки самое главное внимательно изучить договор. Должна быть абсолютная ясность, какие события будут считаться страховыми, а какие нет и при каких условиях, — поясняет Иван Капустянский. — В идеале стоит передать договор на анализ юристам и узнать, где могут быть неоднозначные моменты. Иначе есть риск не получить возмещение по страховке.

Эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский рекомендует оформлять страховку через банк, с которым у хозяина имущества уже сформировались хорошие деловые отношения. Это может быть депозит, кредиты без просрочек или давно используемый текущий счёт. Таким образом, можно оформить страховку на более выгодных условиях.

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