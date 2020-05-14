Страховка квартиры и дачи. Все плюсы и риски жилищного полиса

Режим самоизоляции породил всевозможные шутки и анекдоты на злобу дня. Например, в Интернете можно прочесть: "В то время как остальной бизнес как-то барахтается, бизнес домушников в полном упадке". Но в этих словах только доля правды. Снижение доходов, да и потеря работы не улучшают обстановку, а значит, риск краж может возрасти. Это заставляет задуматься о страховании своего жилья, особенно если оно пустует. Ещё один довод: жильцы всё время проводят дома — нагрузка на инженерные коммуникации увеличивается. Теоретически возрастает вероятность пожара или залива.

Преимущество страхования жилья

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Услуга страхования жилья ещё непривычна для россиян. По разным оценкам, в нашей стране застраховано примерно 10–15% недвижимости. Для сравнения: в развитых странах этот показатель доходит до 90–95%.

Главный аналитик компании "ТелеТрейд" Марк Гойхман поясняет, что преимущества полиса очевидны. Если наступит страховой случай (пожар, залив, повреждение или хищение имущества, взрыв бытового газа и другие события), то хозяин жилья сможет частично или полностью возместить потери. Сумма компенсации предусмотрена полисом.

— Сейчас это не пустая трата денег — многие уезжают пережидать карантин за город, а квартиры остаются без хозяев. Любой взлом или затопление повлечёт за собой очень приличный ущерб. И будет лучше, если этот ущерб выплатит страховая компания, — объяснил эксперт рынка недвижимости "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский.

Недостатки страхования

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По словам главного аналитика компании "ТелеТрейд" Марка Гойхмана, представления россиян о недостатках услуги страхования зачастую не лишены основания. Как правило, большинство людей рассматривают страховку как расходы на то, что может и не понадобиться. Перспектива, что страховой случай наступит, всегда кажется маловероятной, поэтому недостойной траты денег.

— Стоимость страховки кажется высокой, особенно с учётом низких доходов населения, — рассуждает Марк Гойхман. — Отталкивает людей и то, что зачастую получить компенсации достаточно сложно. Страховые компании часто стремятся не выплачивать деньги под разными предлогами.

Как выгодно купить страховку

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— Страхование имущества — один из необходимых элементов, который обеспечивает финансовую стабильность и психологическое спокойствие, — считает ведущий аналитик компании Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, страхование недвижимости обойдётся недорого и по оптимальной цене, если грамотно подойти к покупке. Для этого Иван Капустянский рекомендует включить в страховку только те пункты, которые необходимы в конкретном случае.

Например, если страхуется одноэтажный деревянный загородный дом, не нужно страховать его от затопления соседей, а следует страховать от уничтожения. Страхование особенно актуально и необходимо в случаях, когда жильё сдаётся в аренду или, наоборот, пустует, например, при длительном отъезде хозяев. Снизить стоимость страховки можно, включив в неё самые распространённые случаи. Например, для многоквартирного дома это страховка, покрывающая убытки от затопления по вине соседей или по собственной вине.

— При покупке страховки самое главное — внимательно изучить договор. Должна быть абсолютная ясность, какие события будут считаться страховыми, а какие нет и при каких условиях, — поясняет Иван Капустянский. — В идеале стоит передать договор на анализ юристам и узнать, где могут быть неоднозначные моменты. Иначе есть риск не получить возмещение по страховке.