ЦБ направил в Госдуму отчёт о своей работе за 2019 год

В документе глава регулятора Эльвира Набиуллина оценила готовность российской финсистемы к отражению вызовов, вызванных коронавирусом.

Центробанк направил в Госдуму годовой отчёт за 2019 год, он будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— Отчёт отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны, — говорится в сообщении.

В документе также содержится анализ внешних и внутренних условий функционирования Центробанка, его годовая финансовая отчётность и аудиторские заключения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в отчёте оценила итоги прошедшего года прежде всего с точки зрения готовности российской финсистемы к отражению вызовов, с которыми страна столкнулась в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса и неблагоприятных внешнеэкономических факторов.

Глава Банка России также заверила в способности российских финансовых институтов не только справиться с текущими вызовами, но и поддержать экономику в период восстановления.