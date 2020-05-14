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Регион
Опубликовано 14 мая 2020, 10:24

ЦБ направил в Госдуму отчёт о своей работе за 2019 год

Фото © ЦБ

Фото © ЦБ

В документе глава регулятора Эльвира Набиуллина оценила готовность российской финсистемы к отражению вызовов, вызванных коронавирусом.

Центробанк направил в Госдуму годовой отчёт за 2019 год, он будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отчёт отражает приоритеты Банка России и решения, которые принимал мегарегулятор, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность, развитие финансового рынка страны, — говорится в сообщении.

В документе также содержится анализ внешних и внутренних условий функционирования Центробанка, его годовая финансовая отчётность и аудиторские заключения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в отчёте оценила итоги прошедшего года прежде всего с точки зрения готовности российской финсистемы к отражению вызовов, с которыми страна столкнулась в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса и неблагоприятных внешнеэкономических факторов.

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Глава Банка России также заверила в способности российских финансовых институтов не только справиться с текущими вызовами, но и поддержать экономику в период восстановления.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком разработать и утвердить план по ускоренному внедрению в финансовый сектор технологий для дистанционного обслуживания клиентов.

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Алёна Темирчиева
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