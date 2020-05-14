Россияне стали реже ходить в магазины за продуктами во время эпидемии коронавируса

Около 70% россиян предпочитают не рисковать и лишний раз не идти в магазин за продуктами. Однако четверть ничуть не изменила свой образ жизни и ходит в магазины так же часто, как и до введения ограничительных мер. Такие результаты исследования покупательской активности представили специалисты "Роскачества".

— Согласно результатам социологического исследования, во время режима самоизоляции большинство опрошенных (70%) стали значительно реже выходить за продуктами в магазин. У каждого четвёртого респондента (26%) покупательское поведение не изменилось: люди как выходили в магазин за продуктами, так и выходят, — говорится на сайте организации.

Согласно данным экспертов, в 58% случаев выхода из дома за продуктами россияне шли в сетевые магазины. Примерно каждый третий (31%) житель нашей страны предпочитает закупаться в магазине у дома. И только 9% россиян за покупками отправляются в крупные гипермаркеты.

Кроме того, несмотря на снижение посещений магазинов, более трети россиян (35%) за последний месяц увеличили расходы на питание. И в то же время 25% опрошенных отметили, что, напротив, смогли сэкономить средства благодаря нахождению дома.