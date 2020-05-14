Проверьте свою карту. Каршеринги начали списывать штрафы со счетов клиентов

Каршеринги могут возобновить работу в Москве и области в ближайшее время. Пандемия и запрет не прошли для компаний бесследно: одни решили закрыться, а другие — восполнить финансовые потери за счёт клиентов.

Выживает хитрейший

Есть такая поговорка: если каршеринг пытается массово снимать деньги, значит, он скоро закроется. К ней после официального разрешения возобновить работу может добавиться и другая: если каршеринг пытается массово снимать деньги, значит, пришла пора открываться. Попытка отдельных и не всегда добросовестных компаний минимизировать расходы за счёт клиента до введения ограничительных мер вызывала вопросы, и пользователи пытались получить ответы на них как через клиентскую поддержку каршеринга, так и через суд.

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Однако если до пандемии каршеринги более-менее оперативно реагировали на запросы клиентов, то в период практически полной остановки отвечать на вопросы водителей, зарегистрированных в системе, операторы сервиса поминутной аренды уже не спешат.

Первая волна рассылок со штрафами касалась как нарушителей ПДД, так и тех, кто нарушает правила использования сервиса. Она была зафиксирована аккурат под майские праздники — в конце апреля. Помимо злостных нарушителей, которые действительно гоняют с превышением скорости, пересекают разметку и проезжают на красный, под штрафную рассылку попали и те, кто каршерингом давно не пользуется. Операторы каршеринга при этом сидят в глухой обороне и не отвечают не только на звонки клиентов, но и на запросы от СМИ.

Юрист Вадим Понырин отметил, что в таких случаях нужно действовать исходя из здравого смысла, а не надеяться на соблюдение законных процедур.

Если есть прямая угроза, что с карточки спишут деньги, то первым делом заблокируйте карту, а все средства переведите на другую. Это примитивная мера, но она работает. Далее нужно писать заявление в полицию и обращаться в суд. Если нет ни подтверждения, ни данных по поездке, ни фото- и видеодоказательств совершённого нарушения, то это либо злой умысел каршеринга, либо работа третьих лиц. Последнее имеет вероятность примерно один случай на миллион Вадим Понырин Юрист

Главная угроза, если верить юристам, в последнее время примерно пополам исходит от штрафов за нарушение ПДД и от штрафов за нарушение внутренних правил сервиса, которые (давайте будем честными) почти никто перед установкой программы и регистрацией аккаунта не читает. За время пандемии и запрета на поездки каршеринга юристы не фиксировали обращений, связанных с нарушениями ПДД и правил сервиса, однако почти сразу после возобновления работы судов эти обращения появились снова.

Адвокат и правозащитник Герман Якобсон пояснил, что правомерность споров между каршеринговыми компаниями и клиентами отягчается сразу несколькими факторами.

Прежде всего виновата человеческая невнимательность. Не прочитали договор — получите, распишитесь. Невнимательностью каршеринги пользуются так же, как банки. Могут отобрать почти всё, включая нервы и здоровье. Нужно реформировать законодательную базу, меняя сам подход к закону, регламентировать и упорядочить некоторые положения, которые содержатся в пользовательских соглашениях. До тех пор, пока этого не сделают, каршеринги будут кошмарить большую часть добросовестных пользователей, а с нарушителей ничего толком не получат Герман Якобсон Адвокат

И тут каршеринг понесло

Фантомные штрафы ни один каршеринг не признает, тем более официально в беседе со СМИ. После таких откровений велик шанс получить коллективный иск на пару сотен миллионов рублей. Но это не значит, что проблема никуда не делась. Напротив, отдельные операторы начали не только выставлять счета клиентам за нарушение правил сервиса. К штрафам за нарушение ПДД все уже привыкли, только прецедентов с круглыми суммами не было давно. В ряде случаев (как, например, с иском одного из московских каршерингов в 1,3 миллиона рублей за ДТП) виновность или невиновность клиента только предстоит установить. Однако на пике режима самоизоляции стали появляться и другие истории. Например, один из московских каршерингов выставил клиенту счёт в 300 тысяч рублей за парковку на газоне, хотя делать это формального права не имел.

Суть штрафа за парковку на газоне проста: фиксацию таких нарушений осуществляет главный контролёр парковочного пространства в Москве — ГКУ "АМПП". После того как стоянка каршеринговой машины на газоне зафиксирована на фото и видео, данные улетают в автоматическую систему хранения информации, откуда каршеринговой компании приходит штраф. Для юридического лица штраф за парковку на газоне составляет 300 тысяч рублей, и хитрость состоит в том, чтобы доказать, что нарушение совершила не компания, а клиент.

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Для клиента в 99% случаев такая парковка кончается штрафом в размере пяти тысяч рублей или блокировкой аккаунта при отказе от выплаты. Каршеринг 300 тысяч рублей государству тоже не платит, предоставляя все необходимые документы в суд для разбирательства. На основании этих документов суд почти всегда принимает решение отменить штраф, поскольку злого умысла и намеренного желания поставить машину на газоне у самой компании не было. В клиентском приложении при этом никаких сведений о разбирательстве и сумме выставленных штрафов появляться не должно — любой вопрос у каршеринговых сервисов является персональным. Впрочем, в отдельно взятом конкретном случае с клиента всё-таки потребовали 300 тысяч рублей, причём узнал об этом пользователь сервиса относительно недавно.

Несмотря на то что парковка на газоне — это стопроцентное нарушение, от инцидента с клиентом открестились в "Делимобиле", а каршеринги "Яндекс.Драйв", Belka Car, Lifcar и другие запрошенные сервисы поминутной аренды не прокомментировали наличие такого штрафа в своих системах. Сам пользователь каршеринга отказался уточнить, кто именно выставил штраф на 300 тысяч рублей, однако отметил, что электронное "письмо счастья" пришло ему спустя полгода после нарушения без скидки и без переоформления протокола на физлицо.

Юристы отмечают, что оспорить такой штраф можно в судебном порядке, однако на подобное разбирательство с учётом загруженности судов после пандемии может потребоваться не менее года. Всё это время формально пользователь будет должен каршерингу те самые 300 тысяч рублей. Аннулировать штраф можно будет только после нескольких судебных заседаний с учётом того, что пользователь признает сам факт нарушения и оплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Адвокат Сергей Симонов отметил, что споры между каршеринговыми компаниями и клиентами после пандемии выйдут на новый уровень и новая реальность будет похожа на взаимоотношения должников по микрокредитам с коллекторами.

Вся история планомерно движется к тому, что большая часть штрафов (сначала за нарушения сервиса, а позднее, вероятно, за ПДД) будет передаваться третьим лицам. С юридической точки зрения такой механизм давления на клиентов есть, и думаю, что каршеринги им будут активно пользоваться. Разумеется, безакцептные списания, которыми агрегаторы пользуются в данный момент, никуда не денутся, просто будет расширение инструментария Сергей Симонов Адвокат